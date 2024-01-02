Польша подняла в воздух истребители F-16 2.01.2024, 13:55

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Взлетели четыре военных самолета.

Воздушные силы Польши совместно с американскими союзниками подняли в небо четыре истребителя F-16. Решения о таких мерах безопасности были приняты из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны России.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в x.

Как отметили в ведомстве, была зафиксирована интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты в воздух две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников. Около 5.45 утра поднялась в воздух американская пара, дислоцирующаяся на базе в Ласках, а около 6.15 утра польская пара с базы в Кшесинах», – говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что активность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши может привести к повышению шума, особенно в восточной части страны.

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