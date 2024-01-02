Развенчан миф властей о «бесплатном высшем образовании» 2.01.2024, 14:06

Большинство белорусских студентов учатся платно.

52,4% всех студентов высших учебных заведений в Беларуси учатся на платной форме обучения.

При этом в государственных вузах на дневной форме обучения платно учатся 39% студентов. Такие данные на начало 2023/2024 учебного года привел Белстат.

Всего в Беларуси работает 49 учреждений высшего образования. В них обучаются 232,9 тыс. человек.

В 2023 году вузы выпустили 50,3 тыс. специалистов, диплом магистра получили 7 тыс. человек. В Беларуси на 10 тыс. человек населения приходится 253 студента и магистранта учреждений высшего образования.

Отметим, что в большинстве стран Европы в государственных вузах вообще нет платной формы обучения для ступени бакалавра. В Германии, например, высшее образование полностью бесплатно.

Напомним, власти часто любят рассказывать о том, что «в Беларуси бесплатное высшее образование».

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