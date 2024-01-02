Главные изменения, которые затронут кошельки белорусов 4 2.01.2024, 14:13

6,012

Полный список.

«Немецкая волна» собрала главные изменения января 2024 года, которые затронут кошельки белорусов.

Выросли штрафы и пошлины

С 1 января в Беларуси вырос размер базовой величины - с 37 до 40 рублей. Вместе с ее ростом увеличиваются размеры штрафов, госпошлин, сборов.

К примеру, регистрация сделки по покупке квартиры будет стоить 80 рублей (вместо 74). Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составит 20-40 рублей. За распространение информации, которую белорусские власти считают «экстремистской», придется заплатить от 400 до 1200 белорусских рублей.

Увеличится налог на первую квартиру

С нового года увеличивается налог на первую квартиру, который ввели в 2022-м. Его размер зависит от расчетной стоимости квадратного метра, которую белорусские власти повысили с 1 января. В Минске она вырастет с 900 до 968 рублей. Если раньше за 50-метровую квартиру приходилось платить 45 рублей, то теперь - 48,4 рубля.

Подрастут коммунальные платежи

Рост коммунальных платежей отвязали от доллара, с 2024 года он будет зависеть от базовой величины. Вместе с ее увеличением повысится и стоимость коммунальных услуг, которую традиционного повышают в январе и июле. Рост за год не должен превысить 0,5 базовой величины, то есть 20 рублей.

Повысились цены на сигареты

С 1 января повысились цены на многие марки сигарет. В среднем повышение составит от 5 до 50 копеек.

Есть и хорошие новости: с 1 января 2024 года власти повышают минимальную зарплату - с 554 до 626 рублей. Также на 15 рублей подрастет базовая ставка, исходя из которой рассчитывают зарплаты сотрудникам бюджетной сферы, - с 235 до 250 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».