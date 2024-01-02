Политолог рассказал, как режим Лукашенко поставляет оружие террористам 2 2.01.2024, 14:46

4,526

Режим входил в десятку экспортеров, но ситуация изменилась.

Сербское расследовательское сообщество BIRN вместе с белорусскими коллегами проанализировало более сотни рейсов белорусских авиакомпаний с сербским оружием и заявило: оружие часто оказывалось в странах под санкциями или просто в руках боевиков.

Белорусский режим в торговле оружием выступает только как перевозчик, либо ведет дела напрямую? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Роль зависит от времени и наличия ресурсов. Когда-то белорусский режим входил, наверное, в десятку экспортеров оружия, была возможность распродавать советские складские запасы. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, это произошло в несколько этапов. Во-первых, закончились запасы наиболее востребованного оружия на таком неприхотливом рынке конфликтующих стран. Это касается старой техники советского производства и стрелкового легкого оружия и амуниции.

В какой-то момент фактически пришлось переквалифицироваться на поставки каких-то, условно можно это так назвать, новых разработок белорусского военно-промышленного комплекса, на модернизацию советских образцов. Ну и, собственно говоря, перепродажу того, что можно было найти в постсоветских странах, в первую очередь — это опять-таки Россия.

После начала полномасштабной войны в Украине ситуация поменялась еще раз, потому что все что было в белорусских запасах, резервах и так далее, оно в большинстве своем было передано российской армии. Соответственно, единственное, чем сейчас может заниматься белорусский режим, это поставками остатков техники и вооружений для нужд российской армии, ремонтом, производством каких-то компонентов на военных и гражданских предприятиях. И естественно, традиционная ниша, которая не менялась на протяжении всех этих этапах, это транспортировка своих и чужих грузов практически в любую точку мира.

— Сегодня, когда многие террористические организации — хуситы, ХАМАС — подняли головы, может ли быть более серьезное расследование продажи оружия режимом Лукашенко?

— Что расследование торговли оружием режимом Лукашенко необходимо, в этом нет сомнения. Но вопрос в том, насколько оно может быть более глубоким, потому что для этого необходимо, чтобы кто-то из торговцев или транспортников заговорил. Во-первых, эти сделки далеко не всегда отображаются в каких-то реестрах, которые являются официальными открытыми источниками информации, каких-то статистических справочниках по внешней торговле.

Во-вторых, часть сделок явно проходит мимо бюджета, соответственно стандартными какими-то методами журналистам-расследователям это будет сложно сделать без источника внутри компании, которая либо занималась торговлей, либо была агентом, либо непосредственно обеспечивала логистику. Это достаточно непрозрачные вещи, если соответсвующий груз попадает, условно говоря, к контрагенту в горячем регионе Африки или той же самой Латинской Америки, на которого санкции не наложены. По документам официально он является конечным получателем и имеет соответствующий сертификат, но абсолютно нет гарантии, что на следующий же день этот груз не окажется в соседней стране, в которую поставлять оружие нельзя согласно каким-нибудь ограничениям по линии ООН или тому подобное. Поэтому не исключены такие ситуации, когда формально белорусский режим никаких запретов не нарушает, поставляет оружие в страну А, которая не находится под санкциями, но прекрасно знает, что через сутки груз окажется в стране Б, в которую поставки запрещены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу