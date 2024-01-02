FT рассказала, кто помог Европе спастись от энергетического кризиса зимой 1 2.01.2024, 14:58

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Газовые хранилища на Украине помогают Европе справиться с энергетическим кризисом. На территории Украины расположены крупнейшие в Европе хранилища газа. Европейские компании используют их для хранения купленного газа и этой зимой они ускорили закачку из своих запасов на территории этой страны, пишет газета Financial Times.

Как отмечают аналитики, использование украинских хранилищ помогло энергетическим компаниям и трейдерам использовать лишь относительно небольшие объемы топлива из хранилищ в самом ЕС. Таким образом удалось сдержать рост цен на газ и обеспечить пополнение запасов на следующую зиму.

Уровень запасов в хранилищах Евросоюза остается на уровне почти 90% на конец декабря, что значительно выше среднего показателя за предыдущие пять лет, показали данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор газа из украинских хранилищ «определенно помог сохранить такой уровень запаса», отметила старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

«Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу», — отметила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

Закачка газа, хранящегося на Украине, «помогает Европе поддерживать внутренние запасы на высоком уровне, снижая риск истощения запасов во время продолжительных холодов в конце зимы», указала аналитик.

К концу октября хранилища в ЕС, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), были заполнены на 99,24%, в некоторых странах — переполнены. Европейские энергетические компании перенаправили излишки в хранилища Украины. Объемы, закачанные в ее хранилища, стали самыми высокими с начала военных действий в феврале 2022 года, отмечала FT.

В «Нафтогазе» уточняли, что в украинских подземных хранилищах (ПГХ) находится более 2 млрд куб. м газа, принадлежащего компаниям из Евросоюза. По данным GIE, ПГХ страны по состоянию на 30 октября были переполнены на 39,29%.

В декабре биржевые цены на газ в Европе снижались из-за теплой погоды и высокого уровня запасов газа в хранилищах и импорта в ЕС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что многие европейские страны, объявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать транзитом через Украину. В частности, российский газ шел в австрийский хаб и оттуда вф другие страны ЕС, говорил глава «Газпрома».

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