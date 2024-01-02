«Белорусы будут прятаться от налогов» 2.01.2024, 15:11

1,758

Экономист — об измененном Налоговом кодексе.

В 2024 году в Беларуси существенно изменится Налоговый кодекс. В числе наиболее заметных новшеств — налог на «богатство», а также обязанность физлиц сообщать о счетах в иностранных банках. Мобильных операторов намерены обязать «сливать» чиновникам еще больше информации.

Сайт bgmedia.site на условиях анонимности попросил экономиста с ученой степенью прокомментировать нынешнюю налоговую политику в Беларуси:

— Действительно, прогрессивное налогообложение применяется в разных странах. Но, как правило, это страны со стабильно растущей экономикой и высокой системой мотивации. Люди, которые уплачивают 35%, а иногда даже 50% от своих доходов в качестве налогов, должны не просто доверять своему государству, а точно видеть, что они получают от государства за эти деньги. Чего у нас, к сожалению, не происходит.

По европейским меркам, Беларусь находится на весьма низком уровне экономического развития. Реальные заработки абсолютного большинства населения, мягко говоря, не дотягивают (в регионах даже близко) до тех средних параметров, которые рисуют чиновники в статистических отчетах. Потому так называемая плоская шкала налогообложения в меньшей степени побуждала людей прятаться от налогов. Когда прибыль станет играть существенную роль в сумме налога и появится гибкая шкала, у людей может возникнуть желание растягивать как-то эту прибыль по разным предприятиям, а у физических лиц — скрывать часть своих доходов.

И еще один момент. Убеждая население в правильности принятого решения, чиновники приводят в качестве аргумента то, что в нашей стране наблюдается минимальный уровень расслоения доходов, а прогрессивная шкала налогов, дескать, станет гарантом социальной справедливости. Однако проблема в том, что общий уровень доходов у нас очень низкий, но есть несколько профессий (программист, летчик, финансист, частично директорский корпус, чиновники и силовики), представители которых зарабатывают значительно больше. И между ними — пропасть. Под ту планку, которую выставило государство, подойдут считанные единицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».