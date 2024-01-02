Колдуны и гадалки пророчат будущее: почему в РФ на госканалах пиарят эзотерику 2 2.01.2024, 15:13

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Маги, колдуны, экстрасенсы, предсказатели наводнили российское телевидение.

Впрочем, ни один прогноз кремлевских гадалок пока не сбылся, сообщает Freedom.

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину федеральный эфир практически полностью заполонили политическими программами. Сначала это обеспечило рост рейтингов, однако спустя уже несколько месяцев такая повестка утомила россиян и интерес к государственному телевидению начал падать. Популярность ток-шоу восстановилась только тогда, когда в останкинские студии вместо экспертов начали приглашать гадалок, тарологов и экстрасенсов.

- Когда в телепропаганде используются всевозможные «эксперты», от них требуется хотя бы какая-то рациональная составляющая в их аргументации. Если мы говорим о различных людях со «сверхъестественными способностями» — то здесь все гораздо проще. Они могут оперировать какими-то прогнозами, ссылаясь на то, что они просто так видят будущее», — рассказал аналитик украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков.

Ставка кураторов российского телевидения на «сверхъестественных» людей себя оправдала. Названия программ, находящихся в первой десятке самых просматриваемых за год, звучат так: «Предсказания афганского математика», «Чеченский провидец», «Военные экстрасенсы на передовой», «Люди Х среди нас».

«Смысл убедить россиян, что все, что делает правительство России в этой специальной военной войне в Украине, а не «операции», — это делается во благо высших, очень высших, я бы даже сказал, самых высших идеалов. И при этом то, что человек в России сам по себе живет все хуже и хуже, и как бы кладбища почему-то пополняются просто стахановскими теми темпами. Это все неважно. Важно то, что «мы выполняем высочайшую миссию», — отметил кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

Тезисы, которые озвучивают эзотерики, попадающие на федеральное телевидение, всегда почти полностью совпадают с российскими пропагандистскими нарративами. По словам экспертов, это не случайность, а соблюдение методички для, так называемых, магов, находящихся на службе у Кремля.

Еще один пропагандистский прием, к которому прибегают редакторы политико-мистических программ, — это переписывание предсказаний Ванги или Нострадамуса, а порой и полное выдумывание цитат, которых они никогда не говорили и не записывали.

«Российские телеменеджеры, которые, как известно, работают под четким руководством Кремля, они не изобрели здесь велосипед. Дело в том, что использование вот этих вот всяких людей, оно было и до этого, и в двухтысячных, и даже в 90-х… Потому что они генерировали просмотры и трафик, потому что многим эта «желтуха», связанная с оккультизмом, действительно очень интересна. И некоторые даже к ней серьезно относятся, к сожалению», — добавил Жуков.

Эксперты отмечают, что запрос на магов, гадалок, тарологов и прочих людей, якобы, обладающих сверхъестественными способностями, возрастает в обществе во времена тяжелых кризисов, краха привычного миропорядка, экзистенциальной угрозы и других различных проблем. Это является признаком того, что страна переживает не лучшие времена. И если повлиять на сознание россиян эзотерикой еще можно, то изменить с ее помощью реальность вряд ли выйдет.

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