Что сейчас происходит на польско-белорусской границе? 2.01.2024, 15:24

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Актуальная информация об очередях.

Новогодние праздники подходят к концу, но белорусы пока, видимо, не спешат возвращаться с отдыха. «Онлайнер» решил узнать, какие сейчас очереди на границе, и заглянули в тематические чаты.

Тересполь — Брест

«На границе РП — РБ в данный момент пусто. Сразу под шлагбаум», — написал в 12:48 пользователь, подписанный как Виталий. «РП-РБ за 24 минуты, никого», — в 13:10 констатировала Наталья. «На автобусе заехали к полякам в 09:22, в 10:04 выехали от наших. Один автобус стоял во дворе РБ, несколько легковых. Время польское», — сегодня в 12:08 сообщал еще один путешественник.

Брест — Тересполь

А вот ситуация в обратную сторону — из Беларуси в Польшу — как обычно, непростая. В брестском пограничном пункте, по информации на сайте Госпогранкомитета, обновленной в 12:00, своей очереди на выезд из РБ ожидают 150 машин.

«Брест — Польша: машин в зоне ожидания 66, плюс очередь более 100 машин до зоны ожидания. Проехало за час 22 авто», — сообщали сегодня в 12:30 в Telegram-канале «ГраницаBY».

«РБ — РП приехали вчера в 00:00, до ЗО 15-е по счету. 00:30 — заезд в зону ожидания, 10:00 — въезд в Польшу», — поделился пользователь Вадим. «РБ — РП 23:00—09:00», — кратко сообщила Bozhena. «В сумме на автобусе РБ-РП простояла 10 часов», — отписалась Дарья.

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