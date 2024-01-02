В немецком Бундестаге вновь призвали к поставкам Киеву ракет Taurus 2.01.2024, 15:32

На фоне усиления российских авиаударов по Украине.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вновь призвала правительство ФРГ одобрить поставки Украине крылатых ракет Taurus, передает «Немецкая волна» во вторник, 2 января.

С соответствующим призывом Штрак-Циммерман выступила на фоне усиления российских авиаударов по Украине.

- Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должны начать передавать немедленно, чтобы окончательно затруднить российскую логистику, - заявила политик.

По ее словам, данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, «станет пустым звуком», если ФРГ с союзниками не продолжат поддерживать Украину «значительно сильнее». Это касается и европейской коалиции по поставкам истребителей F-16, которая должна «значительно быстрее набирать скорость», сказала глава комитета Бундестага по обороне.

«Зеленые» и ХДС/ХСС поддерживают поставки ракет

Член комитета бундестага по обороне из партии «Союз-90»/»зеленые» Сара Нанни (Sara Nanni) подчеркнула, что немецкая поддержка Украины столкнулась с проблемами при планировании из-за «напряженных дебатов по бюджету». Сейчас Украина остро нуждается в боеприпасах для артиллерии, ракетах Taurus и запчастях для поставленной нами тяжелой техники, перечислила Нанни.

Блок ХДС/ХСС также намерен возобновить свои требования по поставкам Украине ракет большей дальности. Список требований блока, среди которых будет и увеличение военной помощи Киеву, в ХДС/ХСС намерены принять на своем съезде в начале января.

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