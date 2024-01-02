Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников горящими палками 2.01.2024, 15:53

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Опубликовано видео.

Польские пограничники опубликовали видео в социальной сети Х, как мигранты вчера, 1 января, кидали в патруль горящие палки со стороны белорусской границы.

За прошедшие сутки в страны ЕС через белорусскую границу пытались прорваться восемь мигрантов. Все случаи были зафиксированы только на границе с Польшей.

#zgranicy

W niedzielę 31.12.2023 r. na odcinku ochranianym przez #PSGDubiczeCerkiewne grupa migrantów, którym nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z🇧🇾rzucała w stronę patroli służb🇵🇱 kamieniami oraz płonącymi konarami drzew. Nikt nie ucierpiał.#NaStraży #obrońcygranic pic.twitter.com/ZZ3J7Vt3TH — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 2, 2024

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