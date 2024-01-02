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Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников горящими палками

  • 2.01.2024, 15:53
  • 1,896
Мигранты со стороны Беларуси забросали польских пограничников горящими палками

Опубликовано видео.

Польские пограничники опубликовали видео в социальной сети Х, как мигранты вчера, 1 января, кидали в патруль горящие палки со стороны белорусской границы.

За прошедшие сутки в страны ЕС через белорусскую границу пытались прорваться восемь мигрантов. Все случаи были зафиксированы только на границе с Польшей.

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