«Такой сложной ситуации для нас не было еще никогда, если брать с начала 90-ых» 2.01.2024, 16:16

иллюстративное фото

Предприниматель жестко высказался о масштабных налоговых изменениях.

В 2024 году в Беларуси существенно изменится Налоговый кодекс. В числе наиболее заметных новшеств — налог на «богатство», а также обязанность физлиц сообщать о счетах в иностранных банках. Мобильных операторов намерены обязать «сливать» чиновникам еще больше информации.

О том, что думает бизнес по поводу изменений в Налоговый кодекс, сайт bgmedia.site на условиях анонимности спросил одного из ветеранов предпринимательского движения:

— Возможно, какие-то изменения по налогам (та же прогрессивная шкала, например) были бы уместными и правильными, если бы общая экономическая ситуация в Беларуси не была сегодня столь плачевной и непредсказуемой. Я в бизнесе более 30 лет и скажу прямо: такой сложной ситуации для нас не было еще никогда, если брать с начала 90-ых годов.

Потому что на сегодняшний день ни одно предприятие в стране не мыслит далее, чем на полгода. Все живут по принципу «день простоять да ночь продержаться». О каких комфортных условиях для ведения бизнеса можно говорить? Для кого? У нас есть так называемый «государственный бизнес», который власти поддерживают за счет народных денег, он банкротится, его снова поддерживают. И таким все равно, какой будет налоговая ставка. Хоть 150% — это все равно не их деньги.

В то же время, есть частный бизнес, который прекрасно видит, что реально происходит в стране, и выживает, как может. У него сейчас проблем выше крыши. Это и сжимание рынков, и санкции, и проблемы с логистикой, и дорогие банковские кредиты. Что-то требовать от него в таких условиях — просто неразумно с точки зрения государства. Но у чиновников, похоже, своя логика.

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