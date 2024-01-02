В Беларуси запретили игру «Монополия» 3 2.01.2024, 16:35

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С чем это связано?

Госстандарт запретил ввозить и продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Поводом стало несоответствие ГОСТу.

Запрет на ввоз и продажу вступил в силу 30 декабря 2023 года. Игру китайского производства должны изъять из обращения.

Причина — несоответствие требованиям о безопасности игрушек (ГОСТ 25 779−90). Поводом для запрета стали слишком маленькие буквы — по нормам они должны быть не менее 2,3 мм для детей до 10 лет. А фактически на карточках буквы были величиной от 1,2 до 2 мм.

Производитель данной «Монополии» — компания из города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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