закрыть
2 января 2024, вторник, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили игру «Монополия»

3
  • 2.01.2024, 16:35
  • 3,194
В Беларуси запретили игру «Монополия»

С чем это связано?

Госстандарт запретил ввозить и продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Поводом стало несоответствие ГОСТу.

Запрет на ввоз и продажу вступил в силу 30 декабря 2023 года. Игру китайского производства должны изъять из обращения.

Причина — несоответствие требованиям о безопасности игрушек (ГОСТ 25 779−90). Поводом для запрета стали слишком маленькие буквы — по нормам они должны быть не менее 2,3 мм для детей до 10 лет. А фактически на карточках буквы были величиной от 1,2 до 2 мм.

Производитель данной «Монополии» — компания из города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников