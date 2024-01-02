У Шойгу пытаются скрыть массовые случаи дезертирства россиян 3 2.01.2024, 16:41

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Статистика идет на тысячи.

Командование российских оккупантов пытается скрыть случаи массового дезертирства. Пока количество таких случаев идет на тысячи. Об этом сообщает телеграм-канал «Сопротивление».

Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за бегство со службы.

2В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года», - приводят статистику в «Сопротивлении».

Как отмечают в партизанском движении, большое количество приговоров касались дезертирства, а также невыполнения приказов высшего командования.

«Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются ВОТ востока и юга Украины», - отмечают партизаны.

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