Как ухаживать за живой елкой, чтобы она дольше простояла

Как ухаживать за живой елкой, чтобы она дольше простояла1
- 2.01.2024, 16:52
Полезные советы.
Праздничное дерево радует нас своим запахом, красотой и наполняет дом особой атмосферой, однако елка привередлива, поэтому за ней необходим тщательный уход.
Чтобы живая елка была максимально свежа и не осыпалась на протяжении всего праздничного сезона – воспользуйтесь несколькими важными советами.
Сделайте новый срез
Перед тем, как установить елку дома на подставку, сделайте срез ствола на 2-3 сантиметра. Таким образом, елка будет хорошо впитывать воду и сможет дольше простоять в доме.
Поставьте подальше от батареи
Интенсивное тепло способно влиять на то, чтобы елка быстро осыпалась. Поэтому важно живое дерево ставить подальше от батареи, обогревателей, каминов, которые приведут к потере елки.
Обязательно полейте
После свежего среза сразу поставьте дерево в подставку с теплой водой. В емкости должно содержаться хотя бы 4 литра воды.
Не добавляйте ничего в воду
Лучшая вода для елки – из крана. Поэтому не следует использовать домашние смеси или коммерческие добавки. Они могут уменьшить влагу ствола и увеличить обсыпку игл.
Каждый день подливайте
Елка пьет много воды, поэтому важно проверять уровень жидкости в емкости. Елочки не редко могут выпить 8 литров воды в первый день, когда вы установите ее дома, поэтому следите, чтобы вода всегда была, иначе она начнет осыпаться.