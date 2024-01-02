Как ухаживать за живой елкой, чтобы она дольше простояла 1 2.01.2024, 16:52

Полезные советы.

Праздничное дерево радует нас своим запахом, красотой и наполняет дом особой атмосферой, однако елка привередлива, поэтому за ней необходим тщательный уход.

Чтобы живая елка была максимально свежа и не осыпалась на протяжении всего праздничного сезона – воспользуйтесь несколькими важными советами.

Сделайте новый срез

Перед тем, как установить елку дома на подставку, сделайте срез ствола на 2-3 сантиметра. Таким образом, елка будет хорошо впитывать воду и сможет дольше простоять в доме.

Поставьте подальше от батареи

Интенсивное тепло способно влиять на то, чтобы елка быстро осыпалась. Поэтому важно живое дерево ставить подальше от батареи, обогревателей, каминов, которые приведут к потере елки.

Обязательно полейте

После свежего среза сразу поставьте дерево в подставку с теплой водой. В емкости должно содержаться хотя бы 4 литра воды.

Не добавляйте ничего в воду

Лучшая вода для елки – из крана. Поэтому не следует использовать домашние смеси или коммерческие добавки. Они могут уменьшить влагу ствола и увеличить обсыпку игл.

Каждый день подливайте

Елка пьет много воды, поэтому важно проверять уровень жидкости в емкости. Елочки не редко могут выпить 8 литров воды в первый день, когда вы установите ее дома, поэтому следите, чтобы вода всегда была, иначе она начнет осыпаться.

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