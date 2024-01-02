Николаю Автуховичу за прошлый год не передали ни одной бандероли 2.01.2024, 17:15

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НИКОЛАЙ АВТУХОВИЧ

Об этом сообщили родственники политзаключенного.

Политзаключенному Николаю Автуховичу за прошлый год не передали ни одной бандероли. Об этом «Радыё Свабода» рассказала его родственница:

«Заранее отправили ему бандероль с поздравлением и конфетами. Рассчитывали, что еще на Рождество получит, но уже и Новый год, а бандероль так и не дошла. Выяснилось, что этот пакет даже с почты не забрали. Стали узнавать «причину». На сайте почты прочитали, что он якобы отказался получать. Но ведь это неправда».

По словам родственницы, 30 декабря Николай коротко звонил нескольким родственникам:

«Всех поздравил с наступающим Новым годом. Голос был бодрый, сказал, что со здоровьем у него отчасти нормально. Про бандероль сказал, что ему разрешена одна в год, но до сих пор ничего не получил: «а сам от бандероли никогда не отказываюсь».

7 января Николаю Автуховичу исполнится 61 год.

Его можно поддержать по адресу: Тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1, Николай Николаевич Автухович.

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