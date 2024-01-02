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Николаю Автуховичу за прошлый год не передали ни одной бандероли

  • 2.01.2024, 17:15
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Николаю Автуховичу за прошлый год не передали ни одной бандероли
НИКОЛАЙ АВТУХОВИЧ

Об этом сообщили родственники политзаключенного.

Политзаключенному Николаю Автуховичу за прошлый год не передали ни одной бандероли. Об этом «Радыё Свабода» рассказала его родственница:

«Заранее отправили ему бандероль с поздравлением и конфетами. Рассчитывали, что еще на Рождество получит, но уже и Новый год, а бандероль так и не дошла. Выяснилось, что этот пакет даже с почты не забрали. Стали узнавать «причину». На сайте почты прочитали, что он якобы отказался получать. Но ведь это неправда».

По словам родственницы, 30 декабря Николай коротко звонил нескольким родственникам:

«Всех поздравил с наступающим Новым годом. Голос был бодрый, сказал, что со здоровьем у него отчасти нормально. Про бандероль сказал, что ему разрешена одна в год, но до сих пор ничего не получил: «а сам от бандероли никогда не отказываюсь».

7 января Николаю Автуховичу исполнится 61 год.

Его можно поддержать по адресу: Тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1, Николай Николаевич Автухович.

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