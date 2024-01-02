«Прошли под носом у россиян и зашли с тыла» 2.01.2024, 17:37

2,562

Украинский защитник рассказал о штурме двух российских позиций.

В гражданской жизни он украинский концепт-художник по персонажам для компьютерных и настольных игр. Теперь – заместитель командира пехотной роты. Боец с позывным «Рамон» организует оборону и ведет в бой украинские штурмовые группы.

Как сообщает censor.net, в фильме, опубликованном на странице Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, «Рамон» рассказал об истории штурма двух вражеских позиций.

«На первой мы взяли двух пленных. На второй не взяли никого. Фактически боевая задача была выполнена. Единственное – у нас были потери. Рассчитывать на другое – было бы бессмысленно. К этому надо быть готовым. У нас эвакуационные группы были готовы. Они быстро сработали», - рассказывает «Рамон».

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».