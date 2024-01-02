Четыре легких ежедневных привычки, укрепляющих организм 2.01.2024, 17:49

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Начало года - идеальное время для переоценки своих привычек.

Когда речь идет о новогодних резолюциях, чем проще, тем лучше, говорят эксперты. Наши грандиозные планы по укреплению здоровья часто проваливаются из-за их сложности и необходимости тратить много времени на их выполнение. Вместо этого рассмотрите четыре простых ежедневных действия, которые могут значительно укрепить ваше здоровье и принести чувство удовлетворения от проделанной работы, пишет CNN (перевод - «Фокус»).

Наступивший год — идеальное время для переоценки своих привычек и внесения значимых, но подконтрольных нам изменений. Вместо того чтобы перегружать себя сложными целями, Дана Сантас, сертифицированный специалист по силовым нагрузкам, а также персональный тренер тела и разума в профессиональном спорте, предлагает сосредоточиться на простых, повседневных действиях, которые могут привести к значительному улучшению нашего здоровья и самочувствия. Она перечисляет четыре простых и легко выполнимых активности, которые обещают принести долговременную пользу при минимальных ежедневных усилиях.

Ежедневно пользуйтесь зубной нитью: чистые зубы — здоровое сердце. Гигиена зубов — это не только их чистка. Очень важна зубная нить, которая удаляет 40 % налета и мусора, до которых не может добраться ваша щетка. Несмотря на кажущуюся утомительность, эта процедура занимает всего несколько минут и может привести к улучшению здоровья десен, снижению риска сердечных заболеваний и улучшению контроля над диабетом. Начните использовать зубную нить перед чисткой зубов, чтобы насладиться ощущением полной чистоты полости рта при минимальных усилиях.

Двигайтесь каждый час: важность борьбы с болезнью сидячего образа жизни. Наш организм не создан для длительного сидения. Исследования показывают, что разделение времени сидения на короткие стояния или ходьбу может значительно улучшить здоровье, снижая риски, связанные с длительным сидячим образом жизни. Даже минутная ходьба каждый час может снизить кровяное давление и поднять настроение.

Практикуйте благодарность: простой путь к счастью. Выражать благодарность ежедневно — это не просто вежливо, это полезно для вашего психического здоровья. Исследования показали, что благодарность может облегчить стресс, улучшить настроение и способствовать позитивному взгляду на жизнь. Будь то дневник благодарности или мысленное признание, выделение времени на то, чтобы признать и оценить все хорошее в вашей жизни, может принести немедленную выгоду и принести общую пользу.

Обнимайте своего питомца: лучшая эмоциональная поддержка. Домашние животные — это не просто компаньоны, они приносят существенную пользу эмоциональному, а иногда и физическому здоровью. Регулярное общение с домашними животными, особенно через объятия или поглаживания, может уменьшить стресс и тревогу. Это взаимный обмен комфортом и любовью, который также способствует более активному образу жизни, особенно у собак. Но перед тем как заводить пушистого друга, убедитесь, что вы готовы взять на себя обязательства, ведь вознаграждение велико, но и ответственность тоже.

Эти небольшие ежедневные привычки могут привести к значительному и долгосрочному улучшению вашего здоровья и самочувствия. Каждая из них требует минимальных затрат времени и усилий, но сулит значительные выгоды в виде чистых зубов, снижения рисков для здоровья, улучшения психического состояния и комфортного общения. Так что, размышляя о своих резолюциях на новый год, подумайте об этих простых, но действенных альтернативах грандиозным планам. Ваше будущее будет вам благодарно.

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