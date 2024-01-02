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Более 100 российских шахматистов сменили гражданство за год

  • 2.01.2024, 18:08
Более 100 российских шахматистов сменили гражданство за год

Сборную РФ покинули спортсмены топ-уровня.

В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство, сообщает sports.ru со ссылкой на статистические данные Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Из первой сотни мирового рейтинга шахматистов сборную России покинули Санар Сюгиров (40-е место), Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

В свою очередь в сборную России в течение 2023 года перешли пять спортсменов.

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