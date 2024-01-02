«Подарил дочери крупную сумму денег, но боюсь, чтобы у налоговой возникнут вопросы» 2.01.2024, 18:14

Как доказать, что деньги подарили родственники?

«Подарил дочери крупную сумму денег, но боюсь, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов, откуда она их взяла. Сколько денег можно дарить своим детям?» - спросил у «АиФ» житель Мозыря.

Подарить своим детям можно любую сумму. Подарки, полученные от близких родственников (родители (усыновители, удочерители), супруги, дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнук), близких родственников супруга (в том числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного не облагаются подоходным налогом, следует из п. 2.1 ст. 196 Налогового кодекса.

Исключение – доходы, полученные по заключенным между ними трудовым договорам; договорам купли-продажи; иным гражданско-правовым договорам, связанным с осуществлением предпринимательства.

В то же время, как советует юрист Виктор Лещенко, желательно составить письмо в произвольной форме с подписью дарителя, в котором будет указано, когда, кто, кому и какую сумму подарил. При необходимости письмо станет доказательством того, что деньги получены законно.

Подарки от иных лиц (например, от друзей, двоюродного брата или сестры, знакомого, не являющихся ИП) не облагаются подоходным налогом, если их общая сумма не превышает 9338 руб. В ином случае нужно до 1 апреля подать налоговую декларацию и затем уплатить налог с суммы превышения.

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