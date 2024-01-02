Пустили по Киеву Х-101 с конвейера: военный эксперт оценил ракетные возможности РФ 2.01.2024, 18:19

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Сегодня россияне совершили массированный обстрел Украины.

Во вторник, 2 января, российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины. Для атаки применили ракеты Х-101, изготовленные в четвертом квартале 2023 года. Россияне за два месяца могут выработать примерно 60 – 70 таких ракет.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, также на российских складах есть еще более сотни ракет Х-101.

Запасы есть, но гораздо меньше

Алексей Гетьман отметил, что россияне могут производить как Х-101, так и ракеты других модификаций. Пауза два месяца в массированных ракетных атаках связана с тем, что они производили ракеты. Хотя у врага есть определенный запас на складах.

- На складах оставалось более сотни Х-101. Конечно, они еще наделали таких ракет как минимум за эти два месяца. Приблизительно 60 – 70 таких ракет они могли изготовить за два месяца, – сказал он.

На самом деле у захватчиков еще есть запас ракет, которые считаются дальнобойным. К 29 декабря было известно о примерно 850 ракетах. Туда не входили, к примеру, С-300 и С-400, которые не являются дальнобойными.

«Это большое количество. Но по сравнению с тем, что было до начала полномасштабного вторжения, то только «Искандеров» баллистических у них было 900. Это всего одного класса ракет. Поэтому это значительно меньше, чем было до начала вторжения», – подчеркнул военный эксперт.

Поэтому для того, чтобы устраивать такие массированные обстрелы, врагу нужны определенные паузы.

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