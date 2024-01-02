В Гомельской области ввели план «Погода» 2.01.2024, 18:35

По всей стране объявлен желтый уровень опасности.

На территории Гомельской области из-за сложных погодных условий введен план «Погода». По всей стране на 3 января объявили желтый уровень опасности — если есть возможность, то лучше остаться дома.

Как сообщает телеграм-канал гомельской милиции, на большей части области отмечается понижение температуры воздуха, метель, на дорогах снежные заносы, а на отдельных участках дорог порывистый ветер и образование гололедицы.

Водителям рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на личном автотранспорте, а тем, кто все же сел за руль, соблюдать повышенную осторожность и придерживаться зимнего стиля вождения: отказаться от совершения обгонов, избегать резких торможений, плавно трогаться, сохранять дистанцию и боковой интервал движения.

Пешеходам в гомельской милиции проезжую часть только в установленных местах, а также нанести на одежду световозвращающие элементы в темное время суток.

На территории всей Беларуси 3 января «Белгидромет» объявил желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. Ночью в юго-западных районах местами — налипание мокрого снега. Днем в отдельных районах по югу сильный снег.

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