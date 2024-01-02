Биатлонистка Динара Смольская заявила, что решила уйти в декрет из-за отсутствия международных стартов 7 2.01.2024, 19:11

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Динара Смольская

Спортсменка стала мамой в сентябре прошлого года.

Известная белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала, почему решила сделать паузу в карьере ради материнства, пишет Sport5.by. Спортсменка стала мамой в сентябре прошлого года. У нее и биатлониста Антона Смольского родился сын Сафрон.

«Сложно было думать о материнстве, когда мы выступали на этапах Кубка мира, когда у меня были хорошие результаты. Я категорически не принимала вариант, когда мне нужно было оставлять ребенка и проводить международный сезон вдали от него и от дома. Если бы международный сезон продолжался, вероятно сейчас мы бы не разговаривали о детях. Сейчас бы я была на сборах и тренировках», — заявила Смольская.

По словам спортсменки, в прошлом сезоне она «уже все, что можно было, выиграла»:

— Второй раз идти за Кубком Содружества не было большой мотивации (в сезоне-2022/23 Динара выиграла общий зачет этих соревнований. — Прим. ред.). Он у меня уже есть, и сильной мотивации, наверное, не было бы. Поэтому мы решили, что этот год можем посвятить семье и реализовать себя в материнстве. Я этого очень сильно захотела.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине наши биатлонисты отстранены от выступления на международной арене. Теперь они соревнуются исключительно между собой или с россиянами.

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