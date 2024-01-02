Украинские воины на Запорожском направлении «выкурили» из нор оккупантов и всыпали им свинца 1 2.01.2024, 19:13

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Видео.

Силы обороны Украины ударили по позициям россиян в Запорожской области. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Пограничники «выкурили» из нор оккупантов и всыпали им свинца», - говорится в заявлении.

На Запорожском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражеские позиции и скорректировали туда огонь артиллерии.

«Только захватчики вылезли из нор, сразу получили добавки. Из 7 оккупантов только 2 удалось убежать», - пишут пограничники.

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