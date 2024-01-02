Нефть высчитывает перспективы 1 2.01.2024, 19:24

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Аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз на нефть марки Brent на 2024 год.

Аналитики Goldman Sachs понизили свой прогноз на нефть марки Brent на 2024 год. Ранее они ожидали, что котировки будут колебаться в диапазоне $80-100 за баррель. Их новая оценка — коридор от $70 до $90.

Если цены на нефть Brent в 2024 году удержатся в районе текущего уровня — порядка $80 за баррель — это уже можно будет считать хорошим исходом, полагает директор фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Как ни странно, но ключевое событие с точки зрения цен на нефть — это выборы президента в США. Почему? Потому что действующая администрация не может допустить слишком большой стоимости, а инструменты у нее есть. 2024-й не будет годом каких-то фантастически высоких цен на нефть.

Но мы входим в год с достаточно неплохими ценами — примерно $80 за баррель по Brent. И это тот уровень, который неплохо удержать, потому что давление будет серьезным по линии ОПЕК+. Тут оптимизма мало и с точки зрения в целом мировой экономики, и с точки зрения китайского рынка. Есть проблема так называемых безбилетников — это страны, которые не участвуют в ОПЕК+, но тем не менее наращивают добычу. И на первом месте те же самые Соединенные Штаты, которые в следующем году, я думаю, перейдут планку добычи в 14 млн баррелей в сутки, это фантастическая цифра совершенно, пишет «Коммерсант».

То есть много факторов, которые все-таки говорят о том, что нефть не будет слишком дорогой в 2024 году. Конечно, есть ситуация в Красном море, на Суэцком канале, нестабильность на Ближнем Востоке может перекинуться на Ормузский пролив, это уже гораздо более серьезная история.

Это тот очевидный «черный лебедь», который может прилететь или уже начинает подлетать. Думаю, что все-таки ценовой диапазон $70-80 за баррель — неплохой ориентир с учетом геополитических реалий».

Нельзя исключать, что в 2024 году цены на нефть Brent при определенных обстоятельствах могут упасть и до $50. Такую точку зрения высказал эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович. При этом, по его мнению, в течение года дисконт на российскую нефть Urals будет расти:

«В случае с 2024 годом, скорее всего, основными факторами будут ситуация на Ближнем Востоке, санкции против России и динамика добычи нефти в странах ОПЕК+ и в странах, которые туда не входят. ОПЕК+ придется собираться в начале уже 2024 года и принимать решение о сокращении добычи более существенном, чем в ноябре. И только такой шаг позволит удержать цены на нефть от падения, потому что в противном случае будут играть все большую роль именно рост добычи в странах не ОПЕК+, а также появление безбилетников новых внутри самого ОПЕК+, например, Бразилии, возможно, будет увеличивать добычу Венесуэла, нескованная квотами.

Есть еще новость о выходе Монголии из ОПЕК, и, возможно, за ней еще кто-то последует, тоже все необходимо обязательно компенсировать. А сделать это можно только соглашением о существенном ограничении добычи. И тогда можно будет сохранить текущие цены. В противном случае, если ОПЕК+ не справится, можем увидеть падение цен до $50 и даже ниже.

Если говорить про цены на российскую нефть Urals, то я думаю, дисконты в 2024 году будут больше, чем дисконты во второй половине 2023 года. Все-таки американцы сумели воспользоваться тем, что уменьшилась цена на Brent, ушли страхи о нехватке нефти на мировом рынке, ушли страхи о разрастании ближневосточного конфликта.

Соединенные Штаты сумели надавить на перевозчиков и страховщиков, которые по-прежнему работают с Россией. Они в свою очередь под давлением американцев требуют доплаты за свой риск, а, по сути, перевозят российскую нефть по более высокой стоимости. Соответственно, оплата рисков этих посредников сидит в дисконте, и он будет увеличиваться. Я полагаю, что он может снова достигнуть и $120, которые были характеры для первой половины лета 2023 года».

В 2023 году котировки нефти Brent показывали высокую волатильность и колебались между отметками $73,3 и $106,8 за баррель.

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