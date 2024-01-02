Из-за сбоя Google «обесценил» польский злотый 2.01.2024, 19:54

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Польский министр финансов отреагировал.

Польские власти выясняют причину сбоя в поисковой системе Google, из-за которого некоторое время там отображался заниженный обменный курс евро к польскому злотому.

Об этом сообщает TVN24.

Накануне, 1 января, вечером некоторые финансовые порталы, в частности Google, отображали курс евро на уровне 5,73 злотого, что означает рост в 32% по сравнению с курсом по состоянию на 29 декабря. Путаница также повлияла на обменный курс доллара, фунта стерлингов и франка.

Резкое якобы падение злотого вызвало обеспокоенность польских пользователей соцсетей, хотя до очередей у банкоматов так и не дошло.

Отреагировал и польский министр финансов Анджей Доманьский, который в Twitter (X) призвал к спокойствию и сказал, что «курс злотого, который сеет панику, является «фейком» (ошибкой источника данных)».

Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to „fejk” (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy. Na Bloombergu sytuacja wygląda tak👇 pic.twitter.com/LBhlbrAJ1G — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) January 1, 2024

Через некоторое время после открытия рынков Азии курс нормализовался на уровне 4,34 злотого за евро, указывает TVN24.

В комментарии телеканалу пресс-служба Google объяснила, что ее поисковые функции, включая отображение обменного курса, «полагаются на данные из внешних источников».

«Если сообщается о неточностях, мы связываемся с поставщиками данных, чтобы как можно скорее исправить ошибки», – добавили там.

Между тем Министерство финансов Польши официально обратилось к Google Poland с просьбой предоставить информацию о причинах ложной публикации относительно курса злотого.

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