ВСУ в Херсонской области уничтожили шесть российских дронов

ВСУ в Херсонской области уничтожили шесть российских дронов1
- 2.01.2024, 21:04
«Ланцеты» и не только.
Силы обороны Украины в Херсонской области уничтожили шесть вражеских дронов. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня в Херсонской области было уничтожено шесть российских беспилотников.
Речь идет о пяти ударных беспилотниках «Ланцет» и одном разведывательном БпЛА ZALA.
Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Південь».