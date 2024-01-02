ВСУ в Херсонской области уничтожили шесть российских дронов 1 2.01.2024, 21:04

«Ланцеты» и не только.

Силы обороны Украины в Херсонской области уничтожили шесть вражеских дронов. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня в Херсонской области было уничтожено шесть российских беспилотников.

Речь идет о пяти ударных беспилотниках «Ланцет» и одном разведывательном БпЛА ZALA.

Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Південь».

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