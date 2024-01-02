«Верим, что на фронте произойдет прорыв» 1 2.01.2024, 21:14

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Как в полку Калиновского встретили Новый год.

Бойцам взвода огневой поддержки в первый день 2024 года дали отдохнуть, привести в порядок мысли и готовиться к военным действиям. Подразделением командует 31-летний белорус с позывным «Соня».

«Соню» назначили взводным недавно. Его подразделение прошло боевое крещение на одном из участков фронта, где идут тяжелые бои, пишет «Наша Нiва».

Во взводе все белорусы, кроме командира снайперской группы. Он из Чехии.

«Слово «доброволец» у нас запрещено, — говорит взводный. — Доброволец ты только тогда, когда принимаешь решение пойти на фронт. Вместе с ним ты берешь на себя ответственность и становишься солдатом. Солдат — это образ мышления…».

Взвод ждет пополнения бойцами и новым вооружением. Впереди обучение боевому слаживанию.

Командир подразделения объясняет, что в пехоте важны братские, семейные отношения. Пехотинцы всегда вместе и от взаимодействия друг с другом зависит успех в бою и сохранение жизней.

В первый новогодний день подразделению дали отдохнуть. Ребята отсыпались и приводили в порядок свои мысли.

Накануне был разговор о планах на 2024 год. Бойцы осмысливали то, о чем договорились. Все они на фронте с 2023-го.

«Казалось бы, один год, немного, но он их поменял сильно, поэтому в этот день было каждому, о чем подумать. Разумеется война скоро не закончится, но помечтать хочется даже нам. Ребятам нужно было переварить разговор», — отмечает «Соня».

Собеседнику 31 год. В Беларуси он был юристом. На фронте чуть больше года.

«Став командиром я несу ответственность не только за себя, свою жизнь, но и за своих бойцов. Я должен быть примером для них. Я всегда опрятен, корректен…», — рассказывает калиновец.

Взводный говорит, что 2020-ый изменил его жизненную позицию с «моя хата с краю» на «если не я, то кто».

Произошло переформатирование личного отношения к участию в политической деятельности, патриотизму, чувству дружбы.

«Я не собирался ждать пока кто-то победит в этой войне, а хочу ради этого сделать то, что сам могу», — говорит «Соня» о том, что его побудило отправиться на защиту Украины.

Белорус сначала воевал рядовым, а став командиром огневой поддержки хочет, чтобы его подразделение стало образцовым.

«Сегодня (2 января — прим.) утром было построение, на котором я расписал наши дальнейшие планы. Мы хотим перемен на фронте. Разумеется, кроме того, чтобы не погибнуть», — говорит собеседник.

Он отмечает, что «не верит в способности годами воевать благодаря мотивации и идеалам, так как мотивированные люди очень быстро заканчиваются».

«Я смотрю, как воюют наши противники, которые мотивацией не обладают, но они дисциплинированные. Поэтому, я верю в дисциплину, четкую иерархию, работу 24/7, тренировки и понимание, что мы делаем. Мы армия, солдаты и как следствие у нас должно быть понимание войны», — объясняет калиновец.

Взводный надеется, что в новый год произойдет прорыв на фронте, но готов и к тому, что этого не будет. Солдаты устают от войны, которая вошла в стадию стагнации.

«Мой комбат говорит, что свое решение он уже принял. И, если война будет длиться год, то на ней останется год. Если же десять лет, то значит десять, — подытоживает калиновец. — Я держусь такой же позиции. Конечно же надеюсь, что в 2024 году мы сможем достичь победы, но бойцов готовлю так, что это война на всю их жизнь».

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