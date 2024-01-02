Forbes: Россия потратила около $620 млн на атаку 2 января 1 2.01.2024, 21:50

Войска РФ применили против Украины 99 ракет различных типов и ударных беспилотников.

Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась России в около $620 млн. Об этом издание Forbes Ukraine пишет на основании собственных расчетов.

Forbes Ukraine формирует эту цифру на основе предварительных данных Воздушных сил ВСУ, согласно которым ночью и утром 2 января российские войска применили против Украины в целом 99 ракет различных типов и ударных беспилотников.

Так, в первой волне, ночью, враг атаковал цели на территории Украины дронами-камикадзе Shahed-136/131 (все 35 беспилотников были уничтожены украинской ПВО).

Утром оккупанты применили стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС, которые запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55.

Также враг запустил 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К, три крылатые ракеты «Калибр», 12 ракет «Искандер-М» / С-300 / С-400 и четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

«Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes Ukraine оценивает их стоимость в примерно $620 млн», – пишет издание.

По расчетам Forbes Ukraine, предыдущая массированная атака, которую РФ осуществила 29 декабря 2023 года, стоила стране-оккупанту минимум $700-750 млн.

Для расчета стоимости российских атак журналисты использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, «Искандер» – $3 млн, «Оникс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, Х-55 – $2 млн, Х-555 – $4 млн, Х-47 «Кинжал» – $15 млн, ударный беспилотник Shahed-136 – $50 тыс.

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