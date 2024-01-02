Фитнес-клубы Минска не откроются в первый рабочий день года

Фитнес-клубы Минска не откроются в первый рабочий день года2
- 2.01.2024, 22:12
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Вот в чем причина.
Некоторые столичные фитнес-клубы в своих социальных сетях сообщают, что по независящим от них причинам не смогут возобновить работу в первые дни нового года.
«Зеркало» нашло в социальных сетях четыре таких объявления. Фитнес-центры сообщают, что до 5 января будут закрыты и обещают продлить действие абонементов на указанный период.
Сеть фитнес-центров Lifestyle называет причину, по которой ее залы будут закрыты.
— Мы не получили официального ответа о прохождении аккредитации, поэтому вынуждены приостановить деятельность фитнес-клуба до 4 января включительно, — говорится в объявлении организации в Instagram.
Ранее в Министерстве спорта и туризма заявляли, что с 2024 года организациям и индивидуальным предпринимателям, которые работают в сфере спорта и физической культуры, нужно будет получать свидетельство о прохождении государственной аккредитации. По традиции, нововведения объяснили заботой о гражданах.
В пакете документов, которые необходимо предоставить в министерство для прохождения аккредитации, должны быть сведения о непогашенной или неснятой судимости, а также об отсутствии фактов привлечения к ответственности за неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, госсимволам и так далее, объяснял начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Петр Ворон.