Европа в 2023 году сократила импорт трубопроводного газа из РФ 1 2.01.2024, 22:13

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Более чем на 55%.

Поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом «Газпром» в 2023 году сократились на 55,6% до 28,3 миллиарда кубометров по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах «Газпрома» о транзите газа через Украину, пишет «Европейская правда».

Согласно подсчетам Reuters, среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу в 2023 году снизился со 174,8 до 77,6 миллиона кубометров.

В подсчеты не входит сжиженный природный газ, поставки которого в Европу в 2023 году, наоборот, росли.

Экспорт российского газа в Европу, который когда-то был ее основным экспортным рынком, резко сократился из-за политических последствий конфликта в Украине.

На пике, в 2018-2019 годах, годовые поставки российского газа в Европу достигали 175-180 миллиарда кубометров. Зато, по данным «Газпрома» и подсчетам Reuters, в 2022-м Россия поставила в Европу в целом около 63,8 миллиарда кубометров газа по разным маршрутам.

Напомним, министры энергетики стран Европейского Союза 19 декабря согласовали продление трех регламентов по энергетическим вопросам, принятых в качестве чрезвычайных мер после полномасштабного вторжения России в Украину.

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