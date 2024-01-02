NASA показало вулканы на спутнике Юпитера 2.01.2024, 22:41

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Фото.

Космический корабль «Юнона» 30 декабря во время 57-го пролета мимо Юпитера приблизился к спутнику планеты Ио ближе, чем любая другая миссия за последние два десятилетия.

Корабль приблизился на 1500 километров к Ио и сделал снимки спутника. Последнее приближение произошло в 2001 году, когда космический корабль NASA «Галилей» прошел на высоте 181 километра над южным полюсом Ио.

Используя фото научная команда миссии изучает состояние вулканов Ио.

Ио является наиболее вулканически активным телом Солнечной системы из-за огромной гравитации Юпитера и гравитационного воздействия, самой массивной планеты Солнечной системы, в дополнение к гравитационному влиянию других крупных спутников Юпитера — Европы, Ганимеда и Каллисто. Приливные силы вынуждают поверхность небесного тела подниматься и опускаться на высоту 100 метров. Поэтому поверхность Ио покрыта сотнями действующих вулканов.

Вскоре «Юнона» еще раз приблизится к Ио. 2 февраля 2023 космический корабль пройдет на расстоянии примерно 1500 км от вулканической поверхности спутника.

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