В Ливане ликвидирован заместитель председателя ХАМАС 2.01.2024, 22:53

Салех аль-Арури

Салех аль-Арури был уничтожен в результате удара беспилотника.

2 января в результате взрыва, произошедшего в южном пригороде Бейрута, столицы Ливана, погиб заместитель политического руководителя ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана.

ХАМАС подтвердил факт его гибели. Также организация объявила о гибели двух лидеров бригад аль-Кассам в результате того же взрыва.

Также о гибели аль-Арури в результате удара беспилотника по Бейруту сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ливанских и палестинских службах безопасности.

57-летний аль-Арури был заместителем главы политического бюро террористической группировки и считался фактическим лидером военного крыла ХАМАС на Западном Берегу, пишет The Times of Israel. Представители израильской разведки полагают, что аль-Арури также помог спланировать похищение и убийство в июне 2014 года трех израильских подростков – Гиль-ада Шаара, Эяля Йифраха и Нафтали Френкеля, – а также многочисленные другие нападения.

Он отбыл несколько сроков в израильских тюрьмах и был освобожден в марте 2010 года в рамках усилий по более крупному обмену пленными на Гилада Шалита, капрала ЦАХАЛа, похищенного ХАМАС в 2006 году. Аль-Арури продолжал участвовать в заключении сделки, которая предусматривала освобождение более 1000 палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на освобождение Шалита в 2011 году.

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