Польский шахматист Дуда отказался пожимать руку россиянину, поддержавшему войну 2.01.2024, 23:02

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Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда во время Чемпионата мира по шахматам отказался пожать руку представителю РФ Денису Хисматулину, поддержавшему вторжение в Украину.

Выяснилось, что Хисматулин активно поддерживает войну против Украины и вторжение российских оккупантов. Российский шахматист протянул руку сидящему за шахматной доской Дуде, однако поляк отбросил рукопожатие и показал, что не хочет касаться представителя РФ.

❗️🇵🇱Polski szachista Jan-Krzysztof Duda odmówił podania ręki Rosjaninowi Denisowi Chismatullinowipic.twitter.com/Ey97016Uma — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) January 2, 2024

Украинский гроссмейстер Павел Ельянов на своей странице в социальной сети X прокомментировал поступок поляка, выразив ему уважение.

«Мой большой респект лучшему польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде! К сожалению, не все мои соотечественники так поступают, а Шахматная федерация Украины совершенно пассивна», - отметил он.

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