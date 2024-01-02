США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS 2.01.2024, 23:10

1,384

Об этом заявила посол США в Украине.

Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для которых американские власти планируют передать Киеву в ближайшее время. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает «Страна.ua».

Как отмечает издание, до сих пор не было официальной информации о том, что ВСУ получат снаряды для HIMARS, способные стрелять на расстояния свыше 160 км.

Для ударов дальше этой дистанции Украина может использовать лишь ракеты ATACMS, заключили в материале издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».