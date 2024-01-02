Глава МИД Украины предложил пять шагов в ответ на массированные атаки РФ 2.01.2024, 23:25

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Дмитрий Кулеба

Украина ждет решительных мер от Запада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после второй за последние четыре дня массированной атаки России, Украина ждет решительных мер и осуждения террора со стороны Запада.

Об этом он написал в X.

Кулеба перечислил пять шагов, которых ждет от стран уже сейчас:

ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

предоставить боевые беспилотники всех типов;

предоставить дальнобойные ракеты с радиусом действия более 300 км;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

«Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине», — подчеркнул министр.

Утром 2 января Россия нанесла ракетный удар по Украине, выпустив почти 100 ракет различных типов, в том числе десять аэробаллистических Кинжалов. Силы ПВО сбили 72, более 60 — над Киевом.

Повреждения есть почти во всех районах столицы. Известно о возгорании жилых домов, были проблемы со светом и водоснабжением. В Соломенском районе из многоэтажки эвакуировали более 100 человек, известно о почти 50 пострадавших и одной погибшей.

Также есть погибшие и пострадавшие в Киевской области. Кроме столицы, Россия нанесла массированные удары по Харькову. Известно о погибшей и более 40 пострадавших.

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