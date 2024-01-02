Глава МИД Украины предложил пять шагов в ответ на массированные атаки РФ
- 2.01.2024, 23:25
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Украина ждет решительных мер от Запада.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после второй за последние четыре дня массированной атаки России, Украина ждет решительных мер и осуждения террора со стороны Запада.
Об этом он написал в X.
Кулеба перечислил пять шагов, которых ждет от стран уже сейчас:
ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;
предоставить боевые беспилотники всех типов;
предоставить дальнобойные ракеты с радиусом действия более 300 км;
одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;
изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.
«Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине», — подчеркнул министр.
Утром 2 января Россия нанесла ракетный удар по Украине, выпустив почти 100 ракет различных типов, в том числе десять аэробаллистических Кинжалов. Силы ПВО сбили 72, более 60 — над Киевом.
Повреждения есть почти во всех районах столицы. Известно о возгорании жилых домов, были проблемы со светом и водоснабжением. В Соломенском районе из многоэтажки эвакуировали более 100 человек, известно о почти 50 пострадавших и одной погибшей.
Также есть погибшие и пострадавшие в Киевской области. Кроме столицы, Россия нанесла массированные удары по Харькову. Известно о погибшей и более 40 пострадавших.