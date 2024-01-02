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Глава МИД Украины предложил пять шагов в ответ на массированные атаки РФ

  • 2.01.2024, 23:25
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Глава МИД Украины предложил пять шагов в ответ на массированные атаки РФ
Дмитрий Кулеба

Украина ждет решительных мер от Запада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после второй за последние четыре дня массированной атаки России, Украина ждет решительных мер и осуждения террора со стороны Запада.

Об этом он написал в X.

Кулеба перечислил пять шагов, которых ждет от стран уже сейчас:

ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

предоставить боевые беспилотники всех типов;

предоставить дальнобойные ракеты с радиусом действия более 300 км;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

«Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине», — подчеркнул министр.

Утром 2 января Россия нанесла ракетный удар по Украине, выпустив почти 100 ракет различных типов, в том числе десять аэробаллистических Кинжалов. Силы ПВО сбили 72, более 60 — над Киевом.

Повреждения есть почти во всех районах столицы. Известно о возгорании жилых домов, были проблемы со светом и водоснабжением. В Соломенском районе из многоэтажки эвакуировали более 100 человек, известно о почти 50 пострадавших и одной погибшей.

Также есть погибшие и пострадавшие в Киевской области. Кроме столицы, Россия нанесла массированные удары по Харькову. Известно о погибшей и более 40 пострадавших.

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