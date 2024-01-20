В Бобруйском районе пьяный ударил мужчину по голове бутылкой за то, что тот сделал замечание 20.01.2024, 0:46

Что решил суд.

Суд Бобруйского района приговорил 47-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы. Его обвиняли в особо злостном хулиганстве, сопряженном с причинением менее тяжкого телесного повреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствие установило, что нетрезвый обвиняемый днем 23 сентября 2023 года возле магазина в агрогородке Горбацевичи, выйдя на улицу, ударил рукой в лицо незнакомого мужчину, который ранее сделал ему замечание за попытку приобрести сигареты вне очереди. Затем он нанес потерпевшему удар по голове стеклянной бутылкой с водкой, от чего тот потерял сознание. В результате потерпевший получил менее тяжкие телесные повреждения.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично. Он пояснил, что потерпевший его ударил первым, а он просто себя защищал.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 339 УК и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также ему назначены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.