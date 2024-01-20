Германии упростили требования для получения гражданства страны 20.01.2024, 3:34

Что изменилось.

Правительство Германии одобрило законопроект, который предусматривает смягчение требований для получения гражданства страны. Так в стране хотят привлечь больше легальных иммигрантов, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных работников.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle в пятницу, 19 января.

Как говорится на официальном сайте Бундестага, поправки к закону о гражданстве поддержали 382 немецких депутата.

«Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, могли помочь демократически формировать нашу страну. Потому что наша демократия процветает благодаря тому, что в ней участвуют все», — отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, передает FT.

В издании добавили, что изменения предусматривают возможность двойного гражданства. Для того, что получить немецкий паспорт, не нужно будет отказываться от предыдущего. Ранее такую возможность предоставляли только в отдельных случаях. В то же время остаются в силе некоторые ограничения. Например, человек не сможет получить гражданство ФРГ, если совершил преступление, связанное с антисемитизмом или расизмом.

Согласно новому закону, иностранцы смогут подать документы для получения немецкого паспорта после пяти лет пребывания в стране, а в отдельных случаях — после трех лет. Ранее такая возможность предоставлялась после восьми лет.