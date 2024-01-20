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В столице Чехии начал работу первый ресторан современной кухни

  • 20.01.2024, 5:42
В столице Чехии начал работу первый ресторан современной кухни

Ресторан представляет новую украинскую кухню.

В столице Чехии Праге открылся первый ресторан современной кухни за франшизой Най, где представлена новая украинская кухня. Соучредителем и бренд-шефом франшизы является Владимир Ярославский.

«Вот чем хочу поделиться. Мы снова убедились, что в мире большой спрос на украинские рестораны и сервис. Вместе с Най вызвали большой ажиотаж: столики были забронированы в первый день на неделю вперед, а хорошие отзывы посыпались с первых часов работы ресторана», - сказал он.

Чехи могут отведать голубцы с креветками, тартар с ферментированной бузиной, ленивые картофельные вареники с грибами и моцареллой, котлету по-киевски и другое.

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