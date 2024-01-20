Затопление российского корвета «Тарантул» в Севастополе: появились спутниковые снимки 20.01.2024, 8:35

3,874

Стали известны детали «тайной» операции ВСУ.

Российский корвет типа «Тарантул» в Севастополе могли потопить в конце декабря 2023 года. В сети показали спутниковые снимки с места инцидента.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm проверило и подтвердило информацию о подтоплении корабля проекта 205П «Тарантул».

«Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря», - говорится в сообщении.

Так, 29 декабря в соцсетях появилась информация о взрывах, но никаких официальных комментариев оккупанты не предоставляли. При этом местные жители сообщили, что взрывы в центре Севастополя были «такой силы, что в окнах дрожали стекла».

«Таким образом, 29-30 декабря ВСУ, вероятно, реализовали успешную атаку в акватории Севастополя», - указали эксперты.

Напомним, партизаны организации «Атеш» сообщили, что в ходе разведки судов в Севастополе (обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул» https://charter97.org/ru/news/2024/1/19/579993/). Судно находится он на пристани бухты «Графская». Ранее этот корабль действительно был украден у Украины оккупантами в 2014 году.