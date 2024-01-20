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СМИ: Террориста Гиркина пытают эфирами Соловьева

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  • 20.01.2024, 8:41
  • 4,984
СМИ: Террориста Гиркина пытают эфирами Соловьева

Диверсанту запрещают выключать трансляции или делать звук потише.

Обвиняемый в России в призывах к экстремистской деятельности бывший главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, что его «психологически пытают» ежедневными трансляциями шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что его по утрам заставляют слушать эфиры по радио, а днем и вечером - смотреть их по телевизору. При этом террористу запрещают выключать трансляции или делать звук потише.

По информации канала, военный преступник сидит в одиночной камере, в которой даже не с кем поговорить. Единственное место, где он может не слушать и не видеть Соловьева, - это зал судебных заседаний.

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