Россия пылает: дроны провели уникальные атаки 20.01.2024, 8:54

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ПВО оккупантов потерпело самый крупный провал с начала войны.

ПВО врага, несмотря на все сообщения российских пропагандистов об «успешном сбитии украинских беспилотников», все же не столь эффективно, как о нем рассказывают. В последнее время неоднократно в глубине России стратегические военные объекты агрессора были успешно атакованы украинскими БПЛА. И это при том, что за время войны Россия сильно усилила собственную противовоздушную оборону по многим направлениям.

Последние две атаки Ленинградской и Брянской областей выделяются по нескольким факторам. Главное среди них – расширение географии нанесения ударов украинских БПЛА. Все большая территория России включается в так называемую «сво» и получает за собой горящие военные объекты. Похоже, что мы только в начале серьезных событий в этом отношении.

О последних успешных атаках украинских дронов по России и их уникальных составляющих говорится в материале OBOZ.UA.

Под атакой новый регион

Сообщения минобороны РФ об атаках беспилотников на территорию страны-агрессора становятся повседневным делом. Их география расширяется с каждым новым ударом.

Среди регионов, попавших под атаку БПЛА впервые 18 января названа Ленинградская область, где нанесен удар по важному нефтяному терминалу. До сих пор самой отдаленной от Украины точкой атаки официально называли Псковскую область.

От украинской границы до Санкт-Петербурга – огромное расстояние около 900 км. До сих пор так далеко дроны залетали лишь однажды – в конце августа, когда в результате атаки на аэропорт Пскова вспыхнули военно-транспортные самолеты Ил-76. От Пскова до границы с Украиной по прямой – около 700 км.

В Главном управлении разведки Минобороны, которое и провело успешную операцию, отметили в комментарии OBOZ.UA, что украинские Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им находить нестандартные решения для выявления уязвимых мест у агрессора и долетать вглубь России.

В атаке беспилотников на нефтяной терминал в Петербурге обращает на себя внимание и то, что, как и в случаях атак на другие российские города, дронам удается беспрепятственно добраться до цели, хотя РФ просто переполнена системами ПВО. Более того, во время атаки в Ленинградской области украинский беспилотник пролетел над резиденцией диктатора Владимира Путина на Валдае. Она известна как суперзащищенная ПВО, как и весь указанный регион в целом.

Что ж, массовое производство украинских ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а кажется, это скоро произойдет, становится чрезвычайно-эффективной угрозой для российских военных объектов по всей территории РФ. Принимая во внимание тот факт, что привлекательных для Украины целей у агрессора много, ПВО на всех не хватит.

Не признают очевидное

Ночью в 19 января беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы Брянской области – там вспыхнул мощный пожар, который оперативные службы не смогли быстро потушить. Операцию также провело Главное управление разведки украинского Минобороны.

Очень интересная реакция российской власти, которая отказывается определять очевидное – война, которую они ведут в Украине, уже давно пришла на территорию России.

Так, по версии губернатора Брянской области, была предпринята лишь попытка атаки, которая успеха не имела.

По его словам, дрон якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы, однако при его уничтожении произошел «сброс боеприпаса» на территорию Клинцовской нефтебазы.

При этом «подавили» так, что «горят несколько резервуаров с топливом». «Ничего не стало», а на месте длительное время до 20 пожарно-спасательных расчетов МЧС унимали костер и последствия атаки. Для помощи в тушении пожара прибыл даже пожарный поезд.

Такая позиция российских властей вызвала большое возмущение в соцсетях среди простых россиян, возмутившихся таким фактам, ведь видео последствий атаки разошлось по сети.

ПВО не хватает

Целью атак беспилотников с территории Украины является психологическая война, стремящаяся создать панику, посеять неопределенность и подорвать доверие общества к возможностям вооруженных сил России, – говорит официальное сообщение властей РФ.

Похоже, что эта цель таки достигнута. Паника в России достигла таких масштабов, что местные власти перемещают для своей защиты большое количество систем «Панцирь», включая даже «Панцирь-СА», специально разработанный для использования в Арктическом регионе.

Чтобы предотвратить внезапное появление ударных БПЛА над важными объектами в глубине своей территории, россиянам придется либо срочно выработать десятки новых систем ПВО, что невозможно, либо забирать их с фронта, что на руку ВСУ. Но больше всего, что не будет ни того, ни другого, поэтому удары украинских дронов будут иметь еще большую эффективность.

Ударов будет больше, а их эффективность будет расти

«Удары по территории Брянской и особенно Ленинградской областей РФ выделяются из аналогичных атак БПЛА, которые были в последнее время», - такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В первую очередь нужно отметить, что нефтяные базы, ставшие объектами атаки украинских дронов, являются законными военными целями, ведь обеспечивают российские оккупационные войска горюче-смазочными материалами.

Последние атаки по Брянской области, кажется, получились более эффективными и результативными, но на самом деле то, что произошло в Ленинградской области – имеет гораздо более интересное значение для дальнейших событий.

Во-первых, расстояние, которое преодолели БПЛА, значительно увеличилось. Очевидно, что дроны украинского производства эволюционируют. Раньше для атак преодолевали 700-800 км, а 1000 и больше до этого не было возможности. Теперь можно говорить, что они есть. Во-вторых, этот БПЛА относительно дешевый в производстве, поэтому может быть запущено массовое производство. Даже если мы его теряем из-за действий вражеской ПВО, то это небольшие финансовые потери по сравнению с тем, что россияне должны будут потратить на противовоздушные ракеты. Еще один интересный фактор – на этот раз под ударом оказался важный нефтяной узел россиян в глубоком тылу.

Атака в Ленинградской области, на мой взгляд, не преследовала цели сделать качество значительные разрушения. Основная боевая задача была – разведка маршрута и возможностей достижения стратегических объектов и обхода многочисленной ПВО россиян. Еще одна цель – определить насколько это изделие будет эффективным и результативным на такие дальние расстояния. Как видим, все сработало.

В ходе этих операций выявлено, что у ПВО у россиян есть проблемы. Это и не удивительно, ведь значительная часть средств малой и средней дальности либо уничтожена, либо находится в Украине. При этом новые установки ПВО быстро не создашь, а враг на сегодняшний день их теряет больше, чем имеет возможность выработать или восстановить. При таком развитии событий россияне вынуждены делать выбор, что именно прикрывать. Поэтому и появляются этакие «белые пятна» в их обороне, чем мы и будем пользоваться.

Конечно, прямо сейчас мы пока не увидим массированных ударов по 10-20 дронов такого типа, но через некоторое время необходимое их количество появится, и это будет происходить на постоянной основе. Это будет как с морскими дрономами. Сначала были единицы, а сейчас нам продемонстрировали производство большого количества такого оружия. Учитывая, что ударные украинские БПЛА большого радиуса действия доказали свою эффективность в последние атаки, в ближайшем будущем можно ожидать новых эффективных ударов в глубоком тылу врага и приятных новостей в этом направлении», - отметил Александр Коваленко.