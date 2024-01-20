Украинская БМП Bradley эффектно уничтожила российский танк «Прорыв»: названы имена героев 2 20.01.2024, 9:02

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Один из них на «гражданке» работал обычным учителем.

Недавно в сети распространились кадры, как на Авдеевском направлении украинские военные огнем из БМП Bradley уничтожили современный российский танк Т-90М «Прорыв». Теперь стали известны имена воинов, которые обеспечили этот успех.

Вражеский танк возле Степового обезвредили двое военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Сергей (на фото слева) и Александр. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале подразделения.

«Все видели видео, как БМП Брэдли разваливает российский танк Т-90М «Прорыв». Однако еще никто не видел, как выглядят эти воины эти стальными нервами и жаждой Победы», – сказано в подписи.

В бригаде отметили, что Сергей и Александр в гражданской жизни работали совсем на разных направлениях. Один из них по специальности был учителем, а другой занимался мототехникой.

«А сейчас – это мощная команда, сила которой заключается в синергии», – добавили в 47-й ОМБр.

В сети также появилась иллюстрация, посвященная этому эпизоду с «демилитаризацией» вражеского Т-90 с помощью Bradley.