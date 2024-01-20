Разоружение Лаврова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

20.01.2024, 9:13

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И Медведеву об этом расскажите.

Глава путинской «дипломатии» Лавров выдал вчера продукт, изготовленный из консервов советской пропаганды, но с современной приправой:

«Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был холокост, это жуткое преступление, но также был геноцид всех народов Советского Союза. Они страдали не меньше, как их уничтожали в самых разных концлагерях, в том же Ленинграде вместе с евреями. По этой логике нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено. Это в принципе, наверное, системно не годится, если мы хотим сохранить международное право»

Оставьте в стороне, Лавров, Израиль. Назад. К своим проблемам. Вы с Путиным устроили 24 февраля для нашей страны и для мира трагедию, доказав, что человеческая катастрофа Второй мировой вас ничему на научила. Это было главное содержание той войны и главный вывод – такое не должно повториться.

Что же касается демагогии, усвоенной Лавровым от пропагандистов исчезнувшей страны, то ответ на нее прост – нацисты убивали евреев только за то, что они евреи. Везде. Не только на территории СССР. «Все народы Советского Союза» не убивали по тому признаку, что они «все народы Советского Союза». Равно как и «все народы» других, оккупированных нацистами стран. Это – большая разница, Лавров. И это общеизвестно.

Путин, Лавров едва ли не присвоили право делать все, что угодно, опираясь на «победу в Великой Отечественной войне». Если Лавров считает, что израильтянам нельзя апеллировать к событиям Второй мировой, то Путину, Лаврову и пропагандистам также нельзя этого делать. Вот и забудьте, Лавров, свои отсылки к прошлой войне и присвоенное себе наглое право указывать независимым странам, что и как им делать. И Медведеву об этом расскажите.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»