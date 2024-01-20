ВСУ «зажигательно» разбили большую колонну бронетехники армии РФ 1 20.01.2024, 9:22

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Видеофакт.

Украинские военные показали отличную работу бойцов 79-ой бригады ДШВ ВСУ, которые прицельными ударами разбили большую колонну бронетехники российских оккупантов, передает dialog.ua.

На видео больше всего запечатлена работа квадрокоптеров со сбросами гранат и FPV-дронов, однако очевидно, что по колонне также работали артиллерией и противотанковыми ракетами.

Время и место разгрома сил армии РФ не указаны. Подобные атаки требуют огромных усилий от украинских бойцов, однако современная военная техника позволяет выявлять противника на подходах и лишает захватчиков даже минимальных шансов на прорыв.