ВСУ «зажигательно» разбили большую колонну бронетехники армии РФ

ВСУ «зажигательно» разбили большую колонну бронетехники армии РФ1
- 20.01.2024, 9:22
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Видеофакт.
Украинские военные показали отличную работу бойцов 79-ой бригады ДШВ ВСУ, которые прицельными ударами разбили большую колонну бронетехники российских оккупантов, передает dialog.ua.
На видео больше всего запечатлена работа квадрокоптеров со сбросами гранат и FPV-дронов, однако очевидно, что по колонне также работали артиллерией и противотанковыми ракетами.
Время и место разгрома сил армии РФ не указаны. Подобные атаки требуют огромных усилий от украинских бойцов, однако современная военная техника позволяет выявлять противника на подходах и лишает захватчиков даже минимальных шансов на прорыв.