закрыть
20 января 2024, суббота, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупная белорусская торговая сеть косметики и бытовой химии внезапно перестала принимать заказы

  • 20.01.2024, 9:43
  • 1,630
Крупная белорусская торговая сеть косметики и бытовой химии внезапно перестала принимать заказы

В чем причина?

Торговая сеть «Мила» по продаже косметики и бытовой химии объявила, что до 1 марта не будет принимать заказы через свой интернет-магазин. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

«Информация на сайте носит справочный характер, сохраняется возможность приобретать электронные подарочные сертификаты», - сообщает ритейлер. Причины, с чем связано такое решение, не уточняются.

Напомним, ранее в октябре прошлого года интернет-магазин mila.by уже приостанавливал работу. Тогда это пояснялось техническими причинами.

Ранее работу интернет-магазина приостанавливала также сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики «Остров чистоты и вкуса».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан