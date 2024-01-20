Крупная белорусская торговая сеть косметики и бытовой химии внезапно перестала принимать заказы 20.01.2024, 9:43

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В чем причина?

Торговая сеть «Мила» по продаже косметики и бытовой химии объявила, что до 1 марта не будет принимать заказы через свой интернет-магазин. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

«Информация на сайте носит справочный характер, сохраняется возможность приобретать электронные подарочные сертификаты», - сообщает ритейлер. Причины, с чем связано такое решение, не уточняются.

Напомним, ранее в октябре прошлого года интернет-магазин mila.by уже приостанавливал работу. Тогда это пояснялось техническими причинами.

Ранее работу интернет-магазина приостанавливала также сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики «Остров чистоты и вкуса».