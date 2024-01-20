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В армии РФ произошел серьезный раскол

  • 20.01.2024, 9:48
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В армии РФ произошел серьезный раскол

Военный эксперт раскрыл подробности.

Серьезный раскол происходит в оккупационной армии Российской Федерации. Признаки ухудшения ситуации заметны под Бахмутом, в районе села Ивановское.

«Под Бахмутом есть такое маленькое село Ивановское. И в направлении этого села действует 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск русских. Она была в начале декабря прошлого года выведена из сложнейшей общевойсковой армии и непосредственно подчиняется командованию Воздушно-десантных войск. Они таким образом хотят доказать, что подчинение исключительно центру управления Воздушно-десантными войсками, централизация этого управления, оно эффективнее управления Генеральным штабом и Министерством обороны России. То есть это раскол», - рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко эфире телемарафона.

При этом он указал, что эти войска хотят, чтобы им выделили отдельный бюджет.

«Ради этого они хотят доказать, что они более эффективно действуют не под командованием «Фрунзенской набережной». И в районе Ивановского и решается судьба этого раскола», – подытожил эксперт.

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