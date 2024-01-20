Запад одумался: как НАТО поможет Украине в войне 20.01.2024, 9:54

Россия не способна атаковать Альянс сегодня.

В феврале в Норвегии пройдут самые масштабные учения стран НАТО, в которых будет отрабатываться сценарий нападения России на территории страны-члена Альянса.

Также западные военные говорят о вероятности нападения войск РФ в ближайшие годы. Однако всех этих разговоров можно было избежать, если бы Запад не медлил с помощью Украине и вовремя поставлял в ВСУ технику и вооружения.

О важности этих учений и их значении для Украины в эфире «Апостроф TV» рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак:

— Россия не способна атаковать НАТО сегодня. Но взаимные искусственные накручивания пошли в такую сторону, что сейчас мы видим разгерметизацию войны на планете. Мы видим много новых горячих точек – это эскалация войны в Израиле, сейчас взаимные обстрелы между Ираном и Пакистаном, напряженная ситуация между двумя Кореями. Да и вокруг Тайваня и Филиппин может быть больше напряженности. То есть создается всеобщая мощная опасная ситуация.

Еще в 2022 году британцы заявляли о том, что возможна война в Европе. Но тогда это воспринималось в таком контексте, что Лондон идет впереди определения стратегических опасностей. Но военные все больше стали говорить о вероятности войны. И уже сейчас адмирал НАТО Роб Бауэр говорит, что в ближайшие 20 лет возможна война с Россией. Поэтому и начинаются масштабные учения сил НАТО, которые являются не только ожиданием войны, но и фактически психологической подготовкой и ментальным пониманием того, что между Россией и Западным миром существует пока еще невидимая стена. И фактически, этот цивилизационный разлом проходит посреди Украины.

Плюс военные сейчас стимулируют весьма отстающих политиков. Ведь те же Макрон, Шольц – они очень затягивают и не могут принять важные решения.

Почему военные НАТО активизировались именно сейчас? Потому что мертвая точка для России была в мае-июне 2023 года. Когда осенью 2022 года Штаты не поддержали идею Залужного, чтобы мощно атаковать Россию - это была паллиативная ситуация, когда еще Россия не могла оправиться от всех ударов, нанесенных ВСУ в 2022 году, и была на грани поражения. Но эта ситуация прошла.

И теперь военные поняли, что Запад допустил стратегическую ошибку, не поддержав Украину своевременно. Ошибка была с расчетами контрнаступления. Потому что многим хотелось, чтобы со старым западным оружием 70-80-х годов украинцы проложили путь к морю телами своих воинов. Слава Богу, военное командование отказалось от такой авантюры. Но западные военные теперь поняли, что путинская чума начинает к ним приближаться. Вот почему они наращивают все возможности, проводят учения.

В этом есть некоторые шансы и для Украины. Та же Франция, очень слабо поддерживавшая Украину, стала активнее нам помогать, давая и крылатые ракеты, и авиабомбы, и в значительной степени увеличила количество техники. Правда, эти изменения происходят очень медленно. А нам же нужно резко увеличить количество высокоточных ударов по российским объектам – как на оккупированной территории, так и на территории самой России. Если бы ВСУ получили сейчас несколько сотен крылатых ракет, плюс американские ATACMS – это позволило бы нам изолировать Крым. Потому что без изоляции Крыма и уничтожения группировок врага на полуострове говорить о любых наземных операциях будет легкомысленно и нелогично, учитывая ресурсы, возможности и стратегию, присущую украинской армии.