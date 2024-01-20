Протас подписал с «Вашингтоном» контракт на пять лет и почти $17 миллионов 1 20.01.2024, 10:08

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О чем говорит такое соглашение?

Белорус Алексей Протас продолжит выступать за «Вашингтон» в ближайшие пять лет – об этом клуб объявил сегодня ночью. То, что Алексей давно наработал на новый контракт, вообще не обсуждается, несмотря на спад результативности в последних матчах – 0+0 и «-5» в девяти играх 2024-го. Никто не скрывал, что белорусом довольны, ему доверяют, замечают прогресс и рассчитывают на дальнейший, комплименты прилетали один за другим. Поэтому первое полноценное соглашение было вопросом времени. В том, что оно заключено именно сейчас, тоже нет ничего странного, пишет hockey.by.

«Кэпс» насыпали белорусу приличные 16.875 миллиона, учитывая его довольно скромный наигрыш в НХЛ и бомбардирские успехи – 133 матча, 42 (10+32) очка. Сумма и срок контракта подчеркивают: в Алексее видят железного игрока основы на годы вперед, способного совершенствоваться, прибавлять с каждым сезоном и в конце концов выйти на качественно новый уровень. Протас – один из тех, вокруг кого «Вашингтон» собирается лепить следующий вариант состава, каким бы он ни был, с Овечкиным или без. Более длительный контракт с «Кэпиталз» имеет на руках лишь один хоккеист – форвард Том Уилсон, которого прошлым летом продлили до 2031-го.

Алексей не самый яркий игрок в плане бомбардирских достижений, зато делает кучу другой полезной и не всегда заметной работы в разных форматах, за которую его крепко ценят. Впрочем, и с очками в перспективе все может наладиться. Протас из тех трудолюбивых парней, которым все по силам; да просто посмотрите на его карьеру в конце концов. Он даже близко не добрался до своего потолка, где-то в серединке или чуть выше я бы сказал.

И добавил бы следующее: сейчас Алексей не выглядит как парень за 17 миллионов, но с учетом всего вышесказанного для «Вашингтона» и лично генменеджера Брайана Маклеллана его контракт со временем может превратиться в большую победу. Или «кражу», как говорят за океаном. Если форвард продолжит прогрессировать и набирать все больше и больше с каждым сезоном, через несколько лет мы скажем, что он стоит намного дороже, а «Кэпс» в итоге даже сэкономят. Определенный риск есть, но в данный момент он выглядит абсолютно оправданным.

Почему контракт подписали именно сейчас? Во-первых, это месседж для игрока: мы в тебя верим и ждем, что ты нам поможешь. Вот деньги, в которых выражается наша вера – работай, развивайся, чувствуй себя спокойно, думай только о хоккее. Маклеллан так и говорит: «Ожидаем, что Протас будет играть ключевую и влиятельную роль в нашей команде на протяжении многих лет».

Во-вторых, ход текущего сезона намекнул «Вашингтону», что неплохо бы поторопиться. Первый контракт Протаса истекает летом, регулярка на экваторе, и в ней Алексей проявляет себя очень неплохо. Последние матчи могут немного смутить, однако белорус, например, по-прежнему лучший в «Кэпс» по очкам в равных составах (17) и хорош по некоторым другим показателям продвинутой статистики, причем во всей лиге. То есть, к лету его цена могла бы подскочить в зависимости от личных достижений, поэтому не исключено, что пришлось бы переплачивать.

Почти 17 миллионов за пять лет – не сильно большая сумма с учетом роста потолка зарплат для универсального ролевика 2-4 звена. Для нас контракт выглядит большим, серьезным и солидным, он такой и есть, но в НХЛ это средние деньги. Интересно, как «Кэпс» распилили их по сезонам. В следующем Протас заработает 4 миллиона, после чего сумма будет постепенно снижаться: 2024/25 – 4, 2025/26 – 3.75, 2026/27 – 3.5, 2027/28 – 3.125, 2028/29 – 2.5. Здесь «Вашингтон» тоже немного перестраховался на случай, если у Алексея вдруг не пойдет. Ну а если все будет складываться так, как рассчитывают в клубе и на что надеемся мы с вами, то «столичные» через несколько лет получат результативного и очень дешевого форварда. Та самая «кража».

«Кэпиталс» нашли вариант, который устраивает обе стороны. Для Протаса это очень хорошее соглашение – и по сумме, и по длительности. Для примера, Егор Шарангович после истечения контракта новичка с «Нью-Джерси» получил двухлетний «мост» на 4 миллиона. Он как бы намекал: парень, ты очень хорош, но давай-ка докажи, что действительно крут. Чем все закончилось, вы знаете. В Протаса поверили сразу и оценили по достоинству его талант, трудолюбие и ежегодный прогресс. Остается оправдать и не подвести.