Зачем начинать резать хлеб с середины?
- 20.01.2024, 10:19
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Мало кто знает об этом гениальном трюке.
Мы часто сталкиваемся с таким простым и обыденным действием, как нарезка хлеба.
Однако мало кто знает о том, что есть определенный метод, который гораздо лучше привычного. Говорят, что гениальность заключается в простоте, и этот трюк с нарезкой хлеба является ярким примером этого, пишет telegraf.news.
Большинство людей делают так:
берут острый нож;
отрезают горбушку;
дальше продолжают резать буханку на ломтики той толщины, которая нужна.
Однако, попробуйте начать с середины. Почему такой способ гораздо лучше?
Дело в том, что если сначала вы поделите буханку пополам, и начнете отрезать ломтики от каждой части, двигаясь к краям (горбушкам), то после вы сможете соединить две половинки и так спрятать их в хлебницу.
По словам экспертов, таким образом срез останется закрытым и хлеб будет хранится свежим и невысохшим гораздо дольше!
Кстати, точно так же этот трюк можно применить к лимону. Если начать резать его с середины, а затем соединить половинки и закрепить зубочистками, он не высохнет быстро.
Как правильно хранить хлеб?
Чтобы как можно дольше сохранить свежесть буханки, следуйте этим рекомендациям:
Храните хлеб в прохладном и сухом месте. Идеальная температура для хранения хлеба составляет от 18 до 21 градуса Цельсия.
Храните хлеб в плотно закрытой упаковке или хлебнице. Это поможет сохранить влагу и предотвратить попадание воздуха, который может сделать хлеб сухим.
Не кладите изделие в холодильник. Холодная температура может вызвать сделать его более жестким.
Если вы покупаете большую порцию хлеба, разделите его на несколько частей и заморозьте. Замороженный хлеб можно разморозить при необходимости и он сохранит свою свежесть.
Не храните разные типы хлеба вместе. Ароматы и влага от одного типа хлеба могут влиять на другой.
А если хлеб стал сухим, можно попробовать его освежить, нагрев его в духовке при низкой температуре.
Какой хлеб полезнее?
Хлеб — это источник углеводов, пищевых волокон, витаминов, в том числе группы В, микро- и макроэлементов, таких как магний, селен, железо. Его считают не добавкой, а полноценным блюдом. Поэтому для желающих похудеть подсчет калорий в нем действительно будет не лишним.
Однако наибольшее количество питательных веществ содержится в бездрожжевых изделиях, приготовленных из цельного зерна с добавлением отрубей.