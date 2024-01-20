Зачем начинать резать хлеб с середины? 20.01.2024, 10:19

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Мало кто знает об этом гениальном трюке.

Мы часто сталкиваемся с таким простым и обыденным действием, как нарезка хлеба.

Однако мало кто знает о том, что есть определенный метод, который гораздо лучше привычного. Говорят, что гениальность заключается в простоте, и этот трюк с нарезкой хлеба является ярким примером этого, пишет telegraf.news.

Большинство людей делают так:

берут острый нож;

отрезают горбушку;

дальше продолжают резать буханку на ломтики той толщины, которая нужна.

Однако, попробуйте начать с середины. Почему такой способ гораздо лучше?

Дело в том, что если сначала вы поделите буханку пополам, и начнете отрезать ломтики от каждой части, двигаясь к краям (горбушкам), то после вы сможете соединить две половинки и так спрятать их в хлебницу.

По словам экспертов, таким образом срез останется закрытым и хлеб будет хранится свежим и невысохшим гораздо дольше!

Кстати, точно так же этот трюк можно применить к лимону. Если начать резать его с середины, а затем соединить половинки и закрепить зубочистками, он не высохнет быстро.

Как правильно хранить хлеб?

Чтобы как можно дольше сохранить свежесть буханки, следуйте этим рекомендациям:

Храните хлеб в прохладном и сухом месте. Идеальная температура для хранения хлеба составляет от 18 до 21 градуса Цельсия.

Храните хлеб в плотно закрытой упаковке или хлебнице. Это поможет сохранить влагу и предотвратить попадание воздуха, который может сделать хлеб сухим.

Не кладите изделие в холодильник. Холодная температура может вызвать сделать его более жестким.

Если вы покупаете большую порцию хлеба, разделите его на несколько частей и заморозьте. Замороженный хлеб можно разморозить при необходимости и он сохранит свою свежесть.

Не храните разные типы хлеба вместе. Ароматы и влага от одного типа хлеба могут влиять на другой.

А если хлеб стал сухим, можно попробовать его освежить, нагрев его в духовке при низкой температуре.

Какой хлеб полезнее?

Хлеб — это источник углеводов, пищевых волокон, витаминов, в том числе группы В, микро- и макроэлементов, таких как магний, селен, железо. Его считают не добавкой, а полноценным блюдом. Поэтому для желающих похудеть подсчет калорий в нем действительно будет не лишним.

Однако наибольшее количество питательных веществ содержится в бездрожжевых изделиях, приготовленных из цельного зерна с добавлением отрубей.