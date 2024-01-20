На что надеется Путин: глава СВР дал четкий ответ 1 20.01.2024, 10:26

10,194

Кремль рассчитывает на эффект домино.

Президент России Владимир Путин надеется, что победа над Украиной поможет ему восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах российского империализма, который как предшествовал коммунистической эпохе, так и был после нее. В Кремле понимают, что если Украина падет, то будет легче вернуть другие бывшие советские республики. Если Украина устоит, это вопрос времени, когда Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Среднюю Азию.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в колонке для журнала The Economist.

«Нападая на Украину, Россия считает, что она одновременно воюет с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине – второе такое унижение всего через несколько лет после беспорядочного выхода из Афганистана – он быстро потеряет глобальное влияние», – отметил он.

По мнению Литвиненко, ревизионистские государства, которые смотрят на Украину, увидели бы это и сделали вывод, что их время наступило.

«В результате в течение нескольких лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает выводы», — пишет разведчик.

Россия знает, что победа над Украиной, к которой она стремится, будет иметь глобальный эффект, отметил председатель Службы внешней разведки. Он добавил, что Россия понимает, что не может достичь там своих целей, не нарушив мирового порядка.

«Россия и ее приспешники пользуются большими привилегиями. Они борются с помощью грубой силы, чтобы создать новый глобальный порядок, в то время как многие на Западе стремятся в первую очередь использовать мягкую силу, чтобы сохранить старый, возникший после холодной войны. Давно известно, что те, кто опирается на силу для осуществления нового, имеют значительное преимущество над поклонниками старого, которые, по большому счету, добровольно ограничивают средства достижения своих целей», – отмечает разведчик.

В то же время если России не удастся победить Украину на поле боя, ее глобальные цели будут существенно подорваны. Поэтому глава Службы внешней разведки убежден, что укрепление обороноспособности и безопасности Украины и обеспечение устойчивости общества и государства является самым легким и дешевым способом для Запада остановить Россию и другие ревизионистские государства.

«Сегодня Украина способна дать отпор российской агрессии при адекватной военной и экономической поддержке Запада. Эта поддержка будет оставаться эффективной, если она будет длительной (до прекращения российской агрессии) и всесторонней (включая политическую, экономическую, военную и разведывательную поддержку, а также помощь в противодействии и дезинформации)», – резюмировал Александр Литвиненко.